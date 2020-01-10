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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح بين 50% و100%، على أن يُنفذ خلال 90 يوما.
وأوضح متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل، أن القرار سيُطبق بالتدريج، على ألا يقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونقل العربات المعطلة (السطحات)، و70% لمكاتب العقار، والتأمين، والخدمات العامة والتعقيب، والاستقدام ووكالات السفر والسياحة.
أما التوطين بنسبة 100% فللمراكز التجارية المغلقة “المولات”، عربات “الفود ترك”، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية..، ومهنة محاسب “كاشير” في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200م مربع، ونقل العربات المعطلة “سطحة” للأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار لـ”وزير العمل” بتوطين أنشطة ومهن في حائل بنسب تصل إلى 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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