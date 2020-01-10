السعودية اليوم / إصابة 24 شخصًا في حريق لمحل خاص ببيع البنزين المهرّب بتونس



تونس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أصيب 24 شخصًا مساء اليوم في حريق اندلع بأحد المحلات المعدة لبيع البنزين المهرّب، وسط مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد بوسط غرب تونس.

وأفادت مصادر صحية بسيدي بوزيد في تصريح لها أن من بين المصابين 8 عناصر من مصالح الدفاع المدني، وانه تم نقل كل المصابين الى بعض المستشفيات في البلاد.

وأرجعت مصالح الدفاع المدني أسباب ارتفاع عدد المصابين في هذا الحريق إلى ضيق المكان، والكمّية الكبيرة للمحروقات الموجودة به، ثمّ انفجار العبوات البلاستيكية ممّا تسبب في إصابة المواطنين وعناصر الدفاع المدني، بعدد من الحروق أو الاختناقات.

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