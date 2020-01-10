السعودية اليوم / الجيش التونسي يلتزم أعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ على حدود البلاد



تونس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أكدت وزارة الدفاع التونسية، أن التشكيلات العسكرية تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية، مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، وذلك في إطار متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، على أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة التدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك، مشيرة إلى أن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع رصد بعض الأنشطة غير الشرعية، كالتهريب ومحاولات التسلل العرضيّة إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية، والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية في كل مرّة دون تسجيل أية عملية من شأنها المساس بالأمن القومي.

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02:22ت م

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