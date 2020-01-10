لماذا تسلم رئيس اتحاد الكرة المصري السابق جائزة الكاف؟

انتهت فعاليات حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتسليم جوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019 ولكن لم ينتهِ الجدل المثار حول تسلم رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، هاني أبوريدة جائزة أفضل اتحاد.

النجم السنغالي ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية مساء الثلاثاء.

ماني تفوق على زميليه المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليفوز النجم السنغالي بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

فوز لاعب ليفربول كان متوقعا ولكن صعود هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري السابق، لاستلام جائزة أفضل اتحاد في ظل وجود لجنة حالية تدير شؤون الاتحاد المصري كان غريبا وأثار جدلا واسعا.

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مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة تقدم باستقالته خلال شهر يوليو/تموز عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالخسارة من جنوب أفريقيا في دور الـ16 بهدف دون رد.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي أعلن الفيفا تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري وضمت اللجنة كلاً من عمرو الجنايني رئيساً وجمال محمد علي نائباً والأعضاء محمد فضل وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله، ومنذ تلك الفترة تدير اللجنة الخماسية الاتحاد المصري، فلماذا تسلم رئيس اتحاد الكرة السابق جائزة الكاف؟





"العين الرياضية" تواصلت مع أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، الذي قال في تصريحات خاصة: "الجائزة مسماه باسم هاني أبوريدة لأنه رئيس مجلس اتحاد الكرة السابق المنتخب، أما اللجنة الموجودة الآن هي لجنة مؤقتة معينة من قبل الفيفا وليست اتحادا".

وأضاف مجاهد: "الاتحاد السابق هو من حصل على حق تنظيم بطولة أفريقيا للكبار ونجح في إظهارها بشكل رائع رغم ضيق المدة الزمنية، وكذلك هو من تقدم لتنظيم بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، وخطط لنجاحها، كما استضفنا مناسبات عديدة تخص الكاف كالجمعية العمومية".

يذكر أن كأس أمم أفريقيا 2019 كان من المقرر إقامتها في الكاميرون لكن الاتحاد الأفريقي قرر سحب التنظيم في ظل عدم جاهزية الكاميرون لاستقبال الحدث ونجحت مصر في الحصول على حق تنظيم البطولة التي توج بلقبها المنتخب الجزائري.