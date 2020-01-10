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النفط يهبط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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النفط يهبط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكي

الجمعة 10 يناير 2020

واصلت أسعار النفط تراجعها، الخميس، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة مع تحول تركيز السوق صوب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، بعيدا عن المخاوف من الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

 

ووفقا لرويترز، تعود الأسعار بوجه عام صوب مستوياتها قبل الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، والتي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد.

 

وقال جين مكجيليان، مدير أبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، "الطريقة التي تعطي بها السوق علاوة مخاطر جيوسياسية ثم تسحبها تشير إلى أن السوق ليست قوية جدا من حيث العوامل الأساسية.. متعاملون كثيرون في السوق يعتقدون أن هناك نفطا كثيرا في أنحاء العالم لا يجد من يستهلكه".

 

وبعد أن تراجعت 4.1%، الأربعاء، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 5 سنتات عند 65.37 دولار للبرميل.

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ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 59.56 دولار بعد أن هبط نحو 5% في اليوم السابق.

 

ويوم الأربعاء، أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، مما ضغط على أسعار النفط وحول الانتباه صوب زيادة أسبوعية مفاجئة بلغت 1.2 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكي.

 

وأحدثت الزيادة التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء صدمة في السوق، بعد أن كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 3.6 مليون برميل.

 

وفي غضون ذلك، أبقى محللو جي.بي مورجان على توقعهم أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.50 دولار للبرميل هذا العام.

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