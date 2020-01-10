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اتفاق بين الشرعية والانتقالي على سحب القوات من عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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اتفاق بين الشرعية والانتقالي على سحب القوات من عدن

الجمعة 10 يناير 2020

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءا من يوم غد تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة ⁧.

 

وأضاف السفير السعودي أن المرحلة الثانية في ⁧‫اتفاق الرياض تتضمن‬⁩ عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال ١٥ يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.

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وأشار آل جابر إلى أن المرحلة الثانية تتضمن أيضا تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

 

السفير السعودي أضاف أن الرئيس اليمني سيعين بناءًا على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، مضيفا أن هذه المرحلة تأتي كجزء اساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن ⁧‫اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، مختتما حديثه بالاشادة بجهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق .

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