السعودية | سمو وزير الخارجية يزور سفارة المملكة في تونس

المناطق _ تونس

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق، بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية في تونس، وذلك في إطار زيارة سموه للجمهورية التونسية.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الأستاذ محمد بن محمود العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة أكد سموه على أهمية الدور الذي يقومون به وزملاؤهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً إلى الاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على الصعد الإقليمية والدولية كافة.

وقد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تونس مأدبة عشاء تكريماً لسموه والوفد المرافق حضرها عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية السيد صبري باش طبجي، إلى جانب بعض الشخصيات البرلمانية وعدد من رجال الأعمال والإعلام .