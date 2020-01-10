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وزير الخارجية يزور سفارة المملكة في تونس

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زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق، مقر سفارة المملكة في تونس، وذلك في إطار زيارة سموه للجمهورية التونسية.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة، أكد سموه أهمية الدور الذي يقومون به وزملاؤهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً إلى الاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على الصعد الإقليمية والدولية كافة.

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