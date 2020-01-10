شكرا لقرائتكم خبر عن السعرات الحرارية تحاصر الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
مجالات ونطاق تطبيق لائحة السعرات الحرارية:
سلسلة المطاعم والمقاهي.
محال الآيسكريم.
محال عصائر الفاكهة الطازجة.
المخابز.
متاجر الحلويات.
الكافتيريا.
أماكن عرضها:
نقاط تلقي الطلب «cashier».
اللوحات الإلكترونية الخاصة بقوائم الطعام.
قوائم الوجبات.
أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات.
المواقع الإلكترونية للمطاعم وتطبيقات الأجهزة
الذكية.
المخالفات:
عدم الالتزام بوضع السعرات في قوائم الطعام.
عدم الدقة في حساب كمية السعرات الحرارية.
1- 1- 2019
بدأ تطبيقها إلزاميا
إجراءات نظامية بشأن المنشآت المخالفة:
غرامة بين 100 ريال و10 آلاف ريال.
غلق المحل.
سحب الرخصة.
الجهات المسؤولة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
طرق حسابية:
5
التحليل المخبري
قاعدة بيانات مجانية تابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، تساعد المنشآت الغذائية على تسجيل مكونات وجبات الطعام؛ لمعرفة كمية السعرات الحرارية التي تحتويها.
Menucala
FoodWorks9 – Nutrition Labelling
Esha –menu labeling
مثل قاعدة البيانات المجانية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.
1
عبر المختبرات الغذائية المرخصة من الهيئة.
2
تطبيق سعرات
3
برامج حساب السعرات الحرارية المقترحة من الهيئة، وهي كالتالي:
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قاعدة البيانات المعتمدة
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الخدمات الاستشارية
عبر مقدمي الخدمات الاستشارية الغذائية المرخصين من الهيئة.
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جهات حكومية مشاركة:
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