شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الدمام الربيعية تدفع الأهالي إلى المتنزهات والواجهات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت حاضرة الدمام، أمس، أجواء ربيعية دفعت العديد من الأهالي والمقيمين للخروج إلى مواقع التنزه في الواجهات البحرية والكورنيش والحدائق العامة بمختلف محافظاتها؛ للاستمتاع بروعة الطقس، كما كان للبر نصيب من توافد المتنزهين خصوصًا هواة الرحلات البرية لقضاء لحظات يسودها المرح والهدوء بعيدًا عن صخب المدن وازدحامات الشوارع واستنشاق الهواء النقي. وبدت الأجواء أكثر روعة بعد فترة ما بعد الظهيرة، التي لم تمنع المتنزهين من التوجه نحو مواقع التنزه المختلفة، لكن بدأت الأعداد تتزايد وتتضاعف منذ فترة العصر فصاعدًا، فشوهدت العائلات بصحبة أطفالها تنتشر على امتداد الواجهات البحرية في الدمام والخبر والقطيف، كما شهدت متنزهات الظهران وحدائق الحاضرة عمومًا إقبالًا كثيفًا من الأهالي، والتقطت لهم عدسة ”الخليج 365” أحلى اللحظات الشيقة التي قضوها في أجواء أكثر نقاء ومتعة.

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