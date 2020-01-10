شكرا لقرائتكم خبر عن الملك معزيا رئيس وزراء أستراليا: نقف إلى جانبكم ومستعدون لمساعدتكم والان نبدء بالتفاصيل

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعازيه لرئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في ضحايا حرائق الغابات. وأكد خادم الحرمين الشريفين في اتصال هاتفي أجراه أمس بموريسون، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها حاليا. وأشار -حفظه الله- إلى استعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لرئيس الوزراء ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة. وبدوره، عبر رئيس الوزراء الأسترالي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.

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