شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع مليون مصحف في شهر والان نبدء بالتفاصيل

أكد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة توزيع 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية خلال ربيع الآخر الماضي. وأوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و20.992 نسخة من الأجزاء، و455 من التسجيلات، و89.021 من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و39.764 كتابا دينيا. وأضاف التقرير: إن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 1405هـ، وحتى نهاية ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.

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