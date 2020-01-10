شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر العرب وتنافس العالم في المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

‏‎حققت المملكة إنجازا جديدا بحصولها على المركز الخامس عالميا والأول عربيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS). بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارا و281 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 5.5% من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليا. ‏‎ كما تصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 31.3% من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال 2019. ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بهذه المناسبة. وأكد أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

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