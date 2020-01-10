شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون تعزز محاربة الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

وقع الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين مذكرة تعاون مشترك تشمل العديد من المبادرات والبرامج التدريبية، إضافة إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما استعرض الجانبان في مقر التحالف بالرياض أمس سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين. وأكد اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحلية والإسلامية والدولية للتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وألقى د.العثيمين على هامش توقيع مذكرة التعاون محاضرة تحت عنوان «جهود منظمة التعاون الإسلامي في محاربة الإرهاب». أكد خلالها أن العالم الإسلامي يشهد ومنذ ما يزيد على الثلاثين عاما موجة غير مسبوقة من التطرف والإرهاب قضت على أسس الاستقرار والأمن في العديد من المجتمعات، مشيرا إلى أهمية معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والثقافية كافة التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب، مضيفا: إن محو الإرهاب من عالمنا يستدعي خططا وبرامج تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية.