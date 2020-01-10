مذكرة تعاون تعزز محاربة الإرهاب والتطرف

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كما استعرض الجانبان في مقر التحالف بالرياض أمس سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين. وأكد اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحلية والإسلامية والدولية للتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وألقى د.العثيمين على هامش توقيع مذكرة التعاون محاضرة تحت عنوان «جهود منظمة التعاون الإسلامي في محاربة الإرهاب». أكد خلالها أن العالم الإسلامي يشهد ومنذ ما يزيد على الثلاثين عاما موجة غير مسبوقة من التطرف والإرهاب قضت على أسس الاستقرار والأمن في العديد من المجتمعات، مشيرا إلى أهمية معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والثقافية كافة التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب، مضيفا: إن محو الإرهاب من عالمنا يستدعي خططا وبرامج تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية.
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