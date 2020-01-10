شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في برنامج «نيوم» للابتعاث المنتهي بالتوظيف والان نبدء بالتفاصيل
ويغلق التسجيل بانتهاء السبت 18 يناير الجاري. ويأتي الإعلان استكمالا للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن، مؤخرا، والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.
ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها: إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. ويتم اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، على أن تقدم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم. ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لنيوم. ويأتي الإعلان ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءا لا يتجزأ من المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناء على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.
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