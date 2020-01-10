شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يحتفل بتأهيل 27 طفلا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب أمس حفلا بمناسبة اختتام الدورة الخامسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، وزجت بهم في الصراع المسلح واستخدمتهم كدروع بشرية في اليمن.

وقدم 27 طفلا من المعاد تأهيلهم خلال الحفل الختامي فقرات متنوعة في الغناء والمسرح إضافة إلى معرض رسومات يتضمن ما أنجزوه في الدورة التأهيلية التي استمرت 45 يوما.

ونال الأطفال المحتفى بهم شهادات تقديرية ومستلزمات مدرسية وزيا مدرسيا بالإضافة إلى أجهزة «آي باد»؛ تمهيدا لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة بعد انقطاعهم جراء تجنيدهم القسري من قبل الميليشيات الحوثية. وكان المركز قد أعاد تأهيل 454 طفلا في المجالين النفسي والاجتماعي بعدة مراحل ضمن مشروعه النوعي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والذي بدأ في أغسطس 2017.