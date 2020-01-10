شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 40 ألف رغيف يوميا شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع السابع عشر على التوالي توزيع 40،000 رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين والمتضررين في مختلف بيئات النزوح واللجوء.

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