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تهيئة حدائق ومتنزهات النعيرية للزوار

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تستكمل بلدية محافظة النعيرية أعمال تركيب كراس من الخرسانة الجاهزة بالحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة، تزامنا مع الإجازة الفصلية، التي أعقبت اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام، وشملت أعمال البلدية تركيب حاويات للنظافة في حديقة الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية وعلى امتداد السوق الداخلي.

وتواصل الفرق الرقابية لصحة البيئة جولاتها الميدانية على المطاعم والأسواق والمحال الغذائية؛ لمتابعة ما يتم عرضه وبيعه على المستهلكين، لا سيما مع ما تشهده المحافظة من إقبال الزوار والمتنزهين على الشراء من مختلف المتاجر الغذائية، التي يتوجب معها تشديد الرقابة الصحية حفاظا على الصحة العامة.

وأشار رئيس بلدية المحافظة م.نايف الرجباني إلى أن البلدية أنهت كامل استعدادها لاستقبال الإجازة الفصلية بالعديد من الأعمال والتجهيزات، وهيأت الشوارع العامة والميادين، إلى جانب استمرار حملات النظافة ورفع الأنقاض والمخلفات من عدد من الأماكن، ومواقع المخيمات على طريق أبو حدرية، وكذلك الخفجي.

يذكر أن الموسم الشتوي من كل عام يدفع بمئات المتنزهين من شتى الوجهات؛ لزيارة النعيرية والتجول في سوقها الشعبي ومعالمها السياحية، وتشهد مخيماتها الصحراوية وكذلك الوحدات السكنية والفنادق إقبالا من الزوار، ما يسهم في رفع نسبة التشغيل.

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