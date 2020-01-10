شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة حدائق ومتنزهات النعيرية للزوار والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل الفرق الرقابية لصحة البيئة جولاتها الميدانية على المطاعم والأسواق والمحال الغذائية؛ لمتابعة ما يتم عرضه وبيعه على المستهلكين، لا سيما مع ما تشهده المحافظة من إقبال الزوار والمتنزهين على الشراء من مختلف المتاجر الغذائية، التي يتوجب معها تشديد الرقابة الصحية حفاظا على الصحة العامة.
وأشار رئيس بلدية المحافظة م.نايف الرجباني إلى أن البلدية أنهت كامل استعدادها لاستقبال الإجازة الفصلية بالعديد من الأعمال والتجهيزات، وهيأت الشوارع العامة والميادين، إلى جانب استمرار حملات النظافة ورفع الأنقاض والمخلفات من عدد من الأماكن، ومواقع المخيمات على طريق أبو حدرية، وكذلك الخفجي.
يذكر أن الموسم الشتوي من كل عام يدفع بمئات المتنزهين من شتى الوجهات؛ لزيارة النعيرية والتجول في سوقها الشعبي ومعالمها السياحية، وتشهد مخيماتها الصحراوية وكذلك الوحدات السكنية والفنادق إقبالا من الزوار، ما يسهم في رفع نسبة التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة حدائق ومتنزهات النعيرية للزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.