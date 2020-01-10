شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «عمل» رأس تنورة وسفارة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الوفد خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن التطورات الإيجابية التي حرصت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لضمان حقوق الوافدين بالمملكة من جميع الجنسيات.
وتطرق القباع إلى دور الوزارة في إنشاء لجان الحكم في قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والتي ساهمت كثيرا في إنهاء دعاوى العاملين من هذه الفئة، وكذلك إلى دور إدارة التسوية الودية في المكتب في معالجة الدعاوى الواردة، وإنهاء الخلافات وديا بين أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى شرح برنامج حماية الأجور الذي ساهم في التزام أصحاب المنشأة بدفع مرتبات العاملين بانتظام.
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