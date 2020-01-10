50 متقدما للتدريس بالخارج

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وقال المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي: إن تلك المقابلات تستهدف اختيار المرشحين من منسوبي التعليم بالمنطقة، للإيفاد بالتدريس في الخارج، وفق معايير محددة، أهمها القدرة على الحوار، والقدرة على بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، إضافة إلى الخبرات التربوية التي اكتسبها المرشحون خلال مسيرتهم المهنية.
وأضاف العتيبي: إن المرشحين المتقدمين للمقابلات يتم تحديدهم وفق الشروط والضوابط، وعملًا بآلية الترشيح حسب التعميم الخاص بالإيفاد للتدريس بالخارج، وتتم المفاضلة وفق استمارة معدة من قبل مختصين، تشمل عددًا من الاشتراطات والمعايير التي تضمن العدالة والمساواة بين المرشحين.
وأوضح عضو اللجنة ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية عبدالرحمن الزهراني، أنه قد تقدم للترشيح 38 معلمًا، و5 مشرفين، و7 قادة تربويين من مختلف قطاعات مكاتب التعليم، وتم إجراء المقابلات بمقر الإدارة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د.سامي العتيبي، وأعضاء اللجنة المكونة من مدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية سعيد القحطاني، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد أحمد الفريدان، ورئيس قسم القيادة المدرسية صالح الغامدي، ومنسق الإيفاد بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أحمد حكيم.
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