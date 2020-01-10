شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: توجيه دائم من القيادة باستثمار طاقات أبناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
» مبادرات متنوعة
وعبر أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- عن شكره لمنسوبي لجنة التوطين العليا بالمنطقة، ولجان التوطين بالمحافظات، إثر تحقيق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أعلى معدل توطين على مستوى المملكة للربع الثالث لعام ٢٠١٩م. مثمنا سموه الجهود المبذولة من فرع الوزارة ومبادراته المتنوعة لتحفيز الشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات، متمنيا سموه لمنسوبي البرنامج التوفيق.
» دعم متواصل
من جهته، عبر مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، باسمه وباسم منسوبي اللجنة وفرع الوزارة وشركاء اللجنة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا للتوطين، على دعمهما المتواصل والمستمر لأنشطة اللجنة وبرامجها، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق أهداف اللجنة، وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
» رعاية الفعاليات
وثمن المقبل، رعاية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -يحفظهما الله- لعدد من البرامج والفعاليات والمبادرات التي أطلقها الفرع بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي.
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