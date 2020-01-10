شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 90 % من عوائق طريق شمال الناصرة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

شهد اليوم العاشر من أعمال فتح طريق شمال الناصرة بالقطيف إزالة عقار مخالف لأنظمة البناء والتخطيط والاستخدام، ويعترض مسار الطريق بعد استكمال الإجراءات النظامية والتنسيقية مع الجهات ذات العلاقة، ووصلت نسبة إنجاز إزالة عوائق الطريق تمهيدا للتنفيذ 90%. وتفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف، وعدد من مدراء الإدارات التنفيذية مشروع الطريق الحلقي في تاروت. وضمن مبادرة تحسين المشهد البصري، استنفرت البلدية جهودها لكنس الشوارع الرئيسية والأحياء الداخليه في المحافظة، مع استمرار حملة تنظيف ورفع النفايات من الواجهة البحرية. وفي سيهات، باشرت البلدية حادث سير في شارع الخليج وفصلت تيار الكهرباء عن عمود الإنارة بالشارع. كما واصلت البلدية أعمالها برفع النفايات في حيي السلام والديرة.

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