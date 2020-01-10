شكرا لقرائتكم خبر عن «كسوة شتاء» لعمال نظافة جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

قدم منسوبو مركز طب الأسرة والمجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، «كسوة الشتاء» لعمال النظافة في المركز، تقديرًا للدور الذي يؤدونه في أعمال نظافة المركز بالأجواء الباردة.

وأسهم عدد من منسوبي المركز، من موظفين وفنيين وطاقم طبي وتمريضي، بتنسيق وإشراف قسم الخدمة الاجتماعية، ممثلًا في منسقة الحملة الأخصائية الاجتماعية بالمركز سهام الدوسري، في دعم المبادرة، وأقيم احتفال مبسط، بحضور المدير التنفيذي للمركز د. شاهر الشهري، وعدد من الإداريين، تم خلاله توزيع حقيبة «كسوة الشتاء»، التي جاءت تعبيرًا بسيطًا عن التقدير لهذه الشريحة من العمالة في إطار المشاركة المجتمعية.

وأكد د. شاهر الشهري، لمنسوبي ومنسوبات المركز، أهمية التكافل الاجتماعي، الذي بدوره ينمي روح التواصل والألفة بين المنسوبين، ويزرع حب العمل لدى العمالة، التي تجد مَنْ يقدر ما تقوم به من أعمال، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.