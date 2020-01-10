شكرا لقرائتكم خبر عن محاسبة مقاول الصيانة على خلفية وفاة «حسن» صعقا والان نبدء بالتفاصيل

لوحت بلدية القطيف بمحاسبة المقاول المسؤول عن صيانة أعمدة الإنارة على خلفية سقوط الطفل حسن رياض آل سعيد، الأحد الماضي صعقا بالكهرباء في حي المشاري بتاروت.

وقالت البلدية إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة 8:30 الأحد الماضي، بسقوط طفل بجانب عامود إنارة في حي المشاري بتاروت، مشيرة إلى أنها والدفاع المدني باشرتا الموقع، وأنها تنتظر التقرير النهائي عن سبب الوفاة الفعلي.

وأكدت البلدية وجود خطة لمتابعة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بالمحافظة، فضلا عن وجود خطة لاستبدال الأعمدة، التي مضى عليها 30 عاماً بأخرى مصنوعة من مادة الڤايبر. كما تقدمت بأحر التعازي والمواساة لذوي الطفل المتوفي سائلة الله أن يتغمده برحمته.

وكانت أسرة آل سعيد قد حمّلت الشركة المسؤولة عن صيانة أعمدة الإنارة مسؤولية وفاة ابنها «حسن» البالغ من العمر 12 عاما نتيجة صعقة كهربائية.