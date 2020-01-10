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تعريف الأطباء بمستجدات مكافحة التدخين

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نظم برنامج مكافحة التدخين بصحة الأحساء، برنامجا تدريبيا تحت عنوان «مستجدات الإقلاع عن التدخين وفق الدليل السعودي»، مستهدفا الأطباء والممارسين الصحيين.

وتضمن البرنامج العديد من المحاضرات التي تطرقت لتحسين جودة الخدمات العلاجية للمستفيدين، والأدوية المساعدة في الإقلاع عن التدخين، وتناولت طرق التعامل مع المدخن الراغب وغير الراغب في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «برنامج ملفات مستفيدي الخدمات العلاجية الإلكترونية للإقلاع عن التدخين».

واختتم بمحاضرة عن واجبات والتزامات عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات والمراكز الصحية.

يُذكر أن عيادات الإقلاع عن التدخين تسعى لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لأكبر شريحة ممكنة، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وفقا للدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين.

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