شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل القطاع الخاص لإدارة النفايات بـ«منصة» والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف المنصة التي دشنتها الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، في تطوير قطاع اقتصادي مستدام يواكب رؤية المملكة 2030، ويقلل من إنتاج النفايات من المصدر بكافة أنواعها، وللحد من ظاهرة الرمي العشوائي.
وتسعى المنصة لبناء بيئة ونظام إدارة نفايات متكامل ومستدام، بتطوير قطاع إدارة النفايات، من خلال تسجيل الجهات الراغبة والمستهدفة في بوابة التسجيل على موقع أمانة المنطقة الرسمي، عبر عدة مراحل ووظائف رئيسية وهي تسجيل منتجي النفايات، والرقابة والرصد، واحتساب التعرفة والغرامات، وتأهيل وتسجيل وترخيص شركات نقل النفايات، وإدارة البيانات وإصدار التقارير.
وشدد أمين المنطقة الشرقية على أهمية العمل الدؤوب في مجال إعادة النفايات بغرض تحسين المشهد الحضري، مشيدا بفكرة المنصة، ومؤكدا ضرورة متابعة المنصة بشكل دوري، والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
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