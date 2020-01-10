شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن أغذية بحوزة 3 وافدين في الهفوف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف 3 عمال وافدين خالفوا الاشتراطات النظامية، وأتلفت طنا من المواد الغذائية تم تجهيزها في بيئة غير صحية.

وذكر المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن بلدية الهفوف، وفي تفاعل مباشر مع بلاغ أحد المواطنين ضبطت 3 من العمالة الوافدة المخالفين للاشتراطات البلدية عمدوا إلى تحويل مسكن عاملين إلى مقر لتجهيز وإعداد وتخزين وتوزيع أصناف من الأغذية في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية وبما يُعرّض تلك المواد للتلف فينعكس ذلك سلباً على المستهلكين.

وأشار إلى مصادرة وإتلاف حوالي 1000 كيلو جرام من المواد الغذائية، وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين وإغلاق الموقع احترازياً، ويأتي ذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة المستمرة، التي تنفذها البلديات التابعة للأمانة لدعم الجهود الرقابية ورصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.