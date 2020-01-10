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رالي داكار ٢٠٢٠.. المملكة الوجهة العالمية القادمة لمحبي سباقات السيارات
أول نسخة في قارة آسيا
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أشاد نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالجهود والتنظيم لرالي داكار ٢٠٢٠، حيث أكد أن المملكة ستصبح الوجهة العالمية القادمة لمحبي سباقات السيارات.
وكان رالي “دكار ٢٠٢٠ “ قد انطلق في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في جدة كأول نسخة في قارة آسيا، وكانت مرحلة اليوم التي بدأت من العلا وصولًا لمنطقة حائل وتحديدًا في مدينة جبة شمالًا حيث مرت هذه المرحلة بعدة تضاريس ما بين سهول وجبال وصحراء، حائل مثلت هذه المرحلة بتضاريس لثلاث دول في أوروبا، حيث زحف هذا اليوم جمهور غفير بمنطقة حائل من محبي هذه الرياضة إلى مرحلة وصول المتسابقين وخط النهاية لهذه المرحلة شمال حائل وتحديدًا بمدينة جبة لاستقبال المتسابقين العالميين والاحتفاء بهم.
وفي نقطة وصول المرحلة في جبة ذكر البطل يزيد الراجحي بأن منطقة حائل هي عالم آخر في مسيرته ويعشق نفودها وتضاريسها المتنوعة منوهًا بأن أبطال الراليات في تحدٍ قوي في مناطق الرمال الوعرة وهذه ما تشتهر به النفود الكبرى.
ويشهد رالي داكار هذا العام 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم ويعد أبرز المتسابقين ستيفان بيتر هانسل البطل العالمي والتاريخي في رالي داكار حيث يشارك به منذ 30 عامًا، وأيضًا وجود البطل القطري ناصر العطية الذي شارك 14 مرة في رالي داكار ومن المملكة العربية السعودية يزيد الراجحي بطل الراليات الصحراوية في المملكة والشرق الأوسط.
من جانب آخر زار نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام شمال حائل.
واطلع سموه على المركز الإعلامي وشاهد جانبًا من تغطية وسائل الإعلام العالمية، مشيدًا بالنجاح التنظيمي والاستعدادات لهذا الحدث، مختتمًا حديثه بأن المملكة قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأيضًا بما يقوم به السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة الرياضة.
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