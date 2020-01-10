يوسف الغنامي يكشف الكثير من القضايا الشائكة في “حديث متحدث”

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن فقرة جديدة ستضاف إلى البرنامج ابتداء من هذه الأسبوع، وهي فقرة “حديث متحدث”، والتي سيقدمها الإعلامي يوسف الغنامي.

وأرفق الحساب مقطع فيديو يتحدث خلاله الغنامي عن الفقرة الجديدة، قال به إنه سيلتقي في فقرة حديث متحدث مع المتحدث الرسمي لجهة ما، أو متحدث لفئة أو متضررين، وسيكشف الكثير من القضايا والقصص خلال تلك الفقرة”.

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وتفاعل الكثير من محبي الغنامي مع التغريدة، ومن بينهم أبو فهد الغنامي، والذي غرد قائلًا: “ننتظرك ونتمنى أن يتجاوب المتحدثون بكل ما يخص ويهم متابعات الخليج 365”.

كما علق مبارك آل مشاري على التغريدة قائلًا: “عودتنا على التميز، كسبت ثقتنا، ننتظرك، فالك التوفيق يا صديقي”.

وعلقت الإعلامية “نهى حامد الحربي” قائلة: “أغلب الأسئلة التي تصلني من طلاب الإعلام إجابتها تابعوا يوسف الغنامي، بالتوفيق لك ومبدع دائمًا”.

بينما غرد خالد النويس قائلًا: “الأهم هو تجاوب المتحدثين وتحدثهم بصدق وواقعية بعيدًا عن التنظير والرسمية”.

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