سُحب رعدية ممطرة وثلوج على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل. وعبر بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ«هيئة الأرصاد»، أشارت إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة.

وذكرت «هيئة الأرصاد»، أنه لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علاقان – الظهر). وقالت «هيئة الأرصاد»، إن حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة الموج من متوسطة إلى مائجة. أمّا الخليج العربي، فالرياح السطحية به شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.