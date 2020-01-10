استدعاء لعبة أطفال قد ينطوي استخدامها على مخاطر

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء 2500 وحدة من لعبة الأطفال 1ـinـ2 Glamper التي تنتجها شركة L.O.L. SURPRISE وتباع في عدة منافذ.

وأوضحت أن الاستدعاء سببه احتمالية تعرض الأطفال لإصابة عند استخدام اللعبة؛ حيث يمكن أن يُحتجز إصبع الطفل إذا ضغط على زر التحرير أسفل اللعبة. ووجهت الوزارة بالتوقف الفوري عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى منفذ البيع واسترداد قيمتها نقداً.