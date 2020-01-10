أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء 2500 وحدة من لعبة الأطفال 1ـinـ2 Glamper التي تنتجها شركة L.O.L. SURPRISE وتباع في عدة منافذ.
وأوضحت أن الاستدعاء سببه احتمالية تعرض الأطفال لإصابة عند استخدام اللعبة؛ حيث يمكن أن يُحتجز إصبع الطفل إذا ضغط على زر التحرير أسفل اللعبة. ووجهت الوزارة بالتوقف الفوري عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى منفذ البيع واسترداد قيمتها نقداً.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء لعبة أطفال قد ينطوي استخدامها على مخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.