“المرور”: 6 أشياء يجب على قائد المركبة التأكد منها قبل السفر

نصح المرور السعودي، قائدي المركبات؛ باتباع عدة إجراءات لضمان الحصول على سفر أكثر راحة. وأكَّد خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، ضرورة فحص السوائل وتغيير اللازم، وفحص الأنوار والحصول على الراحة الكافية. كما نبَّه «المرور السعودي»، إلى ضرورة فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي ووجود أدوات السلامة وصلاحيتها، إضافة إلى فحص الأنوار.

وفي وقت سابق، قدّم «المرور السعودي» نصائح لقائدي المركبات من أجل المحافظة على سلامة المشاة، وذلك في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل». وتشمل النصائح، التحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف. وكان «المرور السعودي»، قد شدّد على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة، وذلك لتأمينهم خلال السير، وقال إنّ «المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن الـ12».