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القصاص من سعودي قتل كويتيا

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أصدرت وزارة الداخلية أمس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض. وأوضحت الوزارة أن فهد بن فالح بن خلف الدوسري «سعودي»، أقدم على قتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد «كويتي»، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف مالي بينهما.

وأضاف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أمس في مدنية الرياض بمنطقة الرياض.


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