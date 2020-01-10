الشورى يناقش تقارير الإسكان والمدنية ومكافحة الفساد الأسبوع المقبل

وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء، يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن المقترح. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة.
يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/ 1440. ويناقش المجلس خلال جلسة الأربعاء، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا- للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة.
تقارير ناقشها المجلس
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
الهيئة السعودية
للحياة الفطرية
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
الهيئة العامة
للاستثمار
هيئة المساحة الجيولوجية
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