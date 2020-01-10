إلزام مدارس الخارج بالطابور الصباحي ورفع العلم الوطني

وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم والمدارس السعودية بالخارج بالالتزام ببرنامج الاصطفاف الصباحي، والنشيد الوطني، إضافة إلى تحميل دليل العلم السعودي الصادر عن الوزارة وتفعيل ما جاء فيه.

وشدد نائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي في سياق تعميم حديث على أهمية برنامج الاصطفاف الصباحي لأهمية الفعاليات المنفذة في تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مبادئ النظام والانضباط، وإسهامه في خلق علاقة تفاعلية بين منسوبي المدرسة، وكذلك دوره في التهيئة البدنية والذهنية للطلبة، كما شدد الدكتور العاصمي على تفعيل ما ورد في دليل العلم السعودي الذي يهدف إلى نشر الثقافة السليمة عن العلم السعودي.

أبرز ضوابط رفع العلم الوطني

-خارج المملكة يرفع يوميا ما بين شروق الشمس إلى غروبها في أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج

-داخل المملكة يرفع ما بين شروق الشمس إلى غروبها في أيام الجمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والموسسات العامة.

-إذا رفع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف

- في كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.

- لا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني

-لا يجوز تنكيس العلم الوطني، أو أي علم سعودي آخر يحمل لفظ الشهادة أو آية قرآنية

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-لا يجوز أن يلمس العلم الوطني سطحي الأرض والماء.

-يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية

-يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة

البرنامج الزمني للاصطفاف الصباحي

الاصطفاف والنشاط البدني 7 دقائق

القرآن الكريم والبرنامج الإذاعي 5 دقائق

النشيد الوطني وتحية العلم 3 دقائق