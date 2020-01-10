3 مماشٍ جديدة في جدة

تعمل أمانة جدة -حاليا- على تنفيذ أكثر من ممشى في 3 مواقع، هي: حي الحرازات «شرق»، وحي الياقوت «شمال»، وحي القرينية «جنوب»، إذ يوجد في جدة أكثر من 23 ممشى موزعة على أنحاء المحافظة، تشكل عامل جذب وتحفيز لشرائح عدة في المجتمع على ممارسة الرياضة ، واتخاذها سلوكا صحيا وترفيهيا.

جودة الحياة

أسهمت هذه المشروعات في تحقيق تحسن في جودة الحياة، حي تهيّأت بمواصفات تتيح للجميع استخدامها للغرض الذي أنشئت من أجله، وتستقطب الناس والزائرين لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة ومخصصة.

وكانت الأمانة واصلت تنفيذ مشروعها الـ24 لرياضة المشي بحي الحمدانية على طريق الحرمين، بطول يصل إلى 1875 مترا وعرض 15 مترا، ويأتي تنفيذ وإطلاق هذه المشروعات الحيوية ضمن إستراتيجية أمانة جدة لتنفيذ مشروعات مجتمعية لتعزيز الصحة العامة، وتحقيقا لأحد أهداف رؤية 2030، والمتمثلة في زيادة عدد ممارسي الرياضة بصفة منتظمة، وبما يحقق جودة حياة أفضل.

مشروعات المماشي

تحرص أمانة جدة على تبني مشروعات مماشي المشاة، وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، إذ نفّذت تباعا 23 مشروعا لرياضة المشي تخطت أطوالها حاجز الـ50 ألف متر، تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات، وزودت بالخدمات اللازمة من مناطق ألعاب أطفال وجلسات وأجهزة رياضية. وكان آخر ما دشّنته الأمانة ممشى اليمامة بحي السلامة بطول 1800 متر وعرض 25 مترا، وبمساحة إجمالية بلغت 45 ألف متر مربعا، يأتي ذلك ضمن جهود الدولة الحثيثة في دعمها مشروعات التنمية والتطوير في أنحاء المملكة عموما، وفي جدة خصوصا.