بدر بن سلطان يتابع الولاية على أموال القاصرين

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، المشرف على فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمنطقة مكة المكرمة، محمد اللحياني.

وتسلم الأمير بدر بن سلطان، تقريرا عن أعمال فرع الهيئة في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.