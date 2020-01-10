شواطئ القنفذة تحتضن الزوار

تشهد شواطئ ومتنزهات محافظة القنفذة، منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، توافد أعداد كبيرة من الزوار للاستمتاع بأجوائها الدافئة ومقوماتها السياحية المتنوعة.

تهيئة مبكرة

في الوقت الذي هيأت بلديات القنفذة والمظيلف والقوز وحلي وسبت الجارة متنزهاتها البحرية والبرية، استعدادا لاستقبال الزوار، وجّه المحافظة فضا البقمي كل الجهات الخدمية والصحية والأمنية، ومكتب هيئة السياحة والتراث الوطني والاتصالات، بمضاعفة جهودها خلال هذه الفترة، التي تشهد فيها المحافظة توافد أعداد كبيرة من الزوار.

أهمية اقتصادية

بيّن البقمي أن محافظة القنفذة تعد ثالث مناطق المنطقة في الكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية، وهي تشهد تطورا ملحوظا وحراكا اقتصاديا قويا.