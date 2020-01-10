نيوم تفتح التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي

منح دراسية
فُتح باب التسجيل ابتداءً من أمس، ويغلق التسجيل بانتهاء السبت الموافق 18 يناير 2020. ويأتي هذا الإعلان استكمالا للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن، مؤخرا، والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم، في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.
فرص عمل
يقدم البرنامج كثيرا من المسارات الوظيفية، منها: إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمتنزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة بالمدينة المنورة.
وسيتم اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، فرصَ عمل ملائمةً في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم.
ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني https://www.neom.upm.edu.sa، الذي يشمل كل الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.
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