50متقدما للإيفاد بتعليم الشرقية

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي أن تلك المقابلات تهدف إلى اختيار مرشحين من منسوبي التعليم بالمنطقة للإيفاد بالتدريس في الخارج، وفق معايير محددة، وتم تحديد المرشحين للمقابلات وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن العدالة والمساواة بين المرشحين.
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