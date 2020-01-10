50متقدما للإيفاد بتعليم الشرقية

أنهت لجنة الإيفاد للتدريس بالخارج إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من منسوبي تعليم المنطقة الشرقية لهذا العام الدراسي 1440/‏‏1441، حيث بلغ إجمالي عدد المعلمين والقادة والمشرفين التربويين الذين تمت مقابلتهم 50 متقدمًا، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بالوزارة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي أن تلك المقابلات تهدف إلى اختيار مرشحين من منسوبي التعليم بالمنطقة للإيفاد بالتدريس في الخارج، وفق معايير محددة، وتم تحديد المرشحين للمقابلات وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن العدالة والمساواة بين المرشحين.