مصادرة 26 فسيلة نخيل بجدة

ضبطت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، متمثلة بفرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء 3 نقاط بيع مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة، وضبطت الفرق 3 نقاط بيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية وتمت مصادرة 26 فسيلة نخيل. مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص، والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.



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