6 مجالات بملتقى الشتاء 2020

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مؤخرا، ملتقى الشتاء 2020 لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتلقى 620 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة تدريبا علميا مكثفا على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة.