دبي تنافس مدن العالم بأطول الفنادق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دبي تصدرها العالم بأطول الفنادق من خلال فندق "جيوفرا" بشارع الشيخ زايد والذي يصل ارتفاعه إلى 356 مترا.
وتعمل دبي حاليا على تطوير "برج سيل" الذي سيكون أطول فندق بالعالم بحلول 2023، حيث سيبلغ ارتفاعه 360 مترا.
وتُعَد دبي من أبرز الوجهات السياحيّة في المنطقة والعالم وتضم عددا من الروائع المعمارية والهندسية التي تجذب السياح من أنحاء العالم.
وحازت الإمارة مكانة عالمية باعتبارها من المواقع السياحية المهمة في العالم، وذلك بسبب ضمها مجموعة كبيرة ومميزة من المعالم السياحية في دبي والموزعة في جميع أنحائها، والتي تمتد من دبي القديمة مرورا بجميع المناطق وصولا إلى دبي الجديدة.
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