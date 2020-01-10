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بالفيديو.. مواطنون يتعرضون للنصب من شركة سيارات في مكة
أغرتهم بعروض ومزايا وهمية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد مواطنون عن تعرضهم للنصب والاحتيال من شركة سيارات بمكة بعدما جذبتهم بعروض مغرية مثل الأسعار المخفضة وتحمل الضريبة المضافة دون أن يحصلوا على السيارة على الرغم من دفعهم المبالغ المالية المطلوبة.
وقال أحد المتضررين ويُدعى عبدالعزيز خلال لقاء في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “قرأت إعلانًا تحت عنوان ” خلي الضريبة علينا” وكان فرق عن سعر الوكالة ما يقارب 7 آلاف ريال وتوجهت إلى فرع الشركة ومقرها في شارع رئيسي وتبين تواجد السيارات”.
وتابع: أعطيتهم نحو 79 ألفًا وأخبروني أنني سأستلم السيارة بعد أسبوعين، وبعد ذلك عندما سألتهم “أين السيارة؟” ماطلوا واكتشفت مؤخرًا أنهم مجرد موزعين ويتعاملون مع الوكالات بالسيارة والسيارتين.
بينما قالت أم أحمد إحدى المتضررات إن الشركة أخبرتهم أنهم سيتسلمون السيارة بعد 27 يومًا إلا أنه مر حتى الآن 4 أشهر دون حصولهم على السيارة، مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة.
وشكا ماهر وهو أحد المتضررين بقوله: “إنه اكتشف أن الشركة مجرد نصب واحتيال، مضيفًا أنه وقع معهم عقدًا بـ 95 ألفًا ولم يسددوا ما عليهم من عقود ولم يستلم أي سيارة إلى الآن”.
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