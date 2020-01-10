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إصابة شخص في حادث مروري بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أصيب شخص، مساء أمس الخميس، إثر حادث مروري بعد انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على ” جسر الميناء بمحافظة جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت على الفور.
وأضاف مركز 911 أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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