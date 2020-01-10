Mawid حجز موعد تطعيم الاطفال ومستشفيات وزارة الصحة السعودية روابط مباشرة

قدمت وزارة الصحة السعودية خدمة الكترونية مميزة عن طريقها يمكن للمواطنين حجز مواعيد للكشف في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي خدمة “موعد ” كما يمكن للمستفيد إدارة مواعيد الحجز سواء أراد تعديلها أو إلغائها، ومتاح أيضا عبر تطبيق موعد إدارة المواعيد الأخرى في المستشفيات وكذلك تحديد ميعاد مسبق قبل الحضور.

خدمة موعد الالكترونية

يستطيع أي مواطن في المملكة العربية السعودية أن يحصل على الخدمة وذلك من خلال احدى الطرق التالية والتي سيسهل عليه كثيرا الحصول على خدمة طبية منظمة ومحددة بتوقيت مناسب، كل ماعليك هو اختيار أحد البدائل التالية:

حمِّل تطبيق موعد على هاتفك من الاب ستور من هنا أو من جوجل بلاي من هنا ادخل على الموقع الإلكتروني من هنا. يمكن للمواطن المستفيد أن يتصل بمركز الخدمة على هاتف(937). يمكن للمواطن التوجه مباشرة إلى المركز وحجز موعد.

حجز موعد مستوصف

إذا أردت حجز موعد مستوصف أو موعد مستشفى عن طريق تطبيق موعد أو من خلال الموقع الالكتروني وزارة الصحة السعودية فيجب عليك أولا أن تمتلك حساب بموقع أبشرالالكتروني.

حجز موعد تطعيم الاطفال 2019

استحدثت وزارة الصحة السعودية خدمة مجانية تُمكِّن من حجز موعد تطعيم الاطفال، وتقديم أفضل معلومات عامة عن التطعيمات؛ حيث تعرض كل أنواع التطعيمات وتفاصيلها سواء كانت تطعيمات مرحلة الطفولة، أو تطعيمات المرحلة الإعدادية، وأيضا التطعيمات التي تخص الموظفين بالقطاع الصحي.

خدمة موعد وزارة الصحة

حرصت وزارة الصحة السعودية على تقديم خدمة موعد للمواطنين وأن تكون كل المتاح من المعلومات و البيانات من خلال خدمة موعد الإلكترونية سليمة ودقيقة، حيث من خلالها يمكن للمواطنين التعرف على معلومات طبية أو بيانات عن خدمة طبية تقدم من خلال المراكز الطبية والمستشفيات، وكذلك فهي أفضل طريقة لحجز موعد للكشف في أي مستشفى.

مواعيد وزارة الصحة السعودية

تطبيق موعد يهدف إلى حجز مواعيد وزارة الصحة السعودية بكل سهولة ويسر، وتقوم وزارة الصحة دائما بتطوير تلك الخدمة حتى تكون على أعلى مستوى من الكفاءة بما يضمن وصول الخدمة الطبية المميزة لكل مواطن وتحقيق راحته.

خدمة موعد وزارة الصحة

حرصت وزارة الصحة السعودية على تقديم خدمة موعد للمواطنين وأن تكون كل المتاح من المعلومات و البيانات من خلال خدمة موعد الإلكترونية سليمة ودقيقة، حيث من خلالها يمكن للمواطنين التعرف على معلومات طبية أو بيانات عن خدمة طبية تقدم من خلال المراكز الطبية والمستشفيات، وكذلك فهي أفضل طريقة لحجز موعد للكشف في أي مستشفى.

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تحميل تطبيق موعد وزارة الصحة

يمكنكم تحميل تطبيق موعد من خلال الروابط المباشرة التالية

تحميل تطبيق موعد على جوالك من الاب ستور من هنا

تحميل تطبيق موعد من جوجل بلاي من هنا

شرح تطبيق موعد بالفيديو

بالفيديو طريقة التسجيل في تطبيق موعد وزارة الصحة السعودية وكيفية حجز موعد

رقم حجز موعد الصحة

رقم حجز موعد الصحة متاح على الرقم الموحد 937 ومن خلاله يمكن حجز موعد في مختلف المراكز الصحية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً طوال أيام الأسبوع، وتشمل المراكز الصحية عدة تخصصات مثل تطعيم الأطفال، والحوامل، وعيادات عامة، وعيادات الأسنان، والأمراض المزمنة، ومكافحة التدخين.

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