شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع مسؤولين تشيكيين العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءات، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك نايف بن عبود.
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