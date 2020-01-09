شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع مسؤولين تشيكيين العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراتشك، ورئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا، ورئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية فلاديمير دلوهي.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك نايف بن عبود.