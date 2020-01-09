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2020-01-09 غدًا.. 11 منقية تتنافس على شلفا ولي العهد لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل متابعات الخليج 365 - واس تنطلق غداً الجمعة مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد، من خلال فئة شلفا ولي العهد (30)، وذلك بمشاركة 11 منقية.

ويتنافس أربعة ملاك كويتيين مع سبعة سعوديين على هذه الفئة، ويتوقع أن تأتي المنافسة مثيرة عطفًا على الأسماء المشاركة، كما أن منافسات الصفر التي اختتمت اليوم بمسابقة (100 بيرق المؤسس( أشعلت أجواء المهرجان كثيراً، ويبدو أن جمهور الإبل موعود بمراحل حاسمة وقوية خلال الأيام المقبلة.

وجاءت قائمة المشاركين في فئة (شلفا ولي العهد) جمل (30) لون وضح كالتالي :

1- منصور سعود منصور الدوسري

2- الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح

3- مفرج سعد مطلق بن شويه

4- عبدالله محمد ناصر آل الشيخ الدوسري

5- موسى محمد عبدالله الموسى

6- عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي

7- الكويتي عبدالله ناصر فهد الدوسري

8- فهد عبيد ثنيان الدوسري

9- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

10- الكويتي عبدالله مبخوت سعد الدوسري

11- خالد إبراهيم عبدالعزيز الشبانات القحطاني تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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