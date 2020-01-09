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شكرا لقرائتكم مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك
نظرًا لما تشهده المنطقة من ثلوج وتدنٍ في الحرارة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في صورة من صور التكاتف والكرم بين أبناء المملكة قدم مواطن من تبوك، فضل عدم ذكر اسمه وهو من سكان هذه المنطقة مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا لوجه الله لرواد منطقة جبل اللوز ومركز علقان والظهر ممن يحرصون على الحضور والتنزه والاستمتاع بالزائر الأبيض والذي يزور المنطقة هذه الليلة وصباح غد الجمعة.
وقال متابعات الخليج 365 : إن ما قام به لوجه الله تعالى وكذلك مساعدة منه لمن يأتي لهذه المنطقة وهو غير متخذ للاحتياطات اللازمة في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة.
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