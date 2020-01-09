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مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك

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2020-01-09

مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك

نظرًا لما تشهده المنطقة من ثلوج وتدنٍ في الحرارة

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

في صورة من صور التكاتف والكرم بين أبناء المملكة قدم مواطن من تبوك، فضل عدم ذكر اسمه وهو من سكان هذه المنطقة مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا لوجه الله لرواد منطقة جبل اللوز ومركز علقان والظهر ممن يحرصون على الحضور والتنزه والاستمتاع بالزائر الأبيض والذي يزور المنطقة هذه الليلة وصباح غد الجمعة.

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وقال متابعات الخليج 365 : إن ما قام به لوجه الله تعالى وكذلك مساعدة منه لمن يأتي لهذه المنطقة وهو غير متخذ للاحتياطات اللازمة في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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