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الغرامة والتشهير بمواطن ووافدين في بريدة

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2020-01-09

الغرامة والتشهير بمواطن ووافدين في بريدة

تستر تجاري في مجال الأقمشة

متابعات الخليج 365 - بريدة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدين اثنين من جنسية باكستانية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط متابعات الخليج 365 في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص بمنشأة للأقمشة والستائر، في مدينة بريدة، مقابل مبلغ شهري يُمنح للمتستر.

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وصدر حكم المحكمة الجزائية ببريدة المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليهما، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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